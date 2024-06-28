خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه لضم مهاجم زيسكو إينوك ساكالا

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 13:04

كتب : عمرو نبيل

إينوك ساكالا - الصورة من موقع نادي زيسكو يونايتد

خبر في الجول – فيوتشر يتمم اتفاقه لضم مهاجم زيسكو إينوك ساكالا

أتم مودرن فيوتشر اتفاقه مع نادي زيسكو يونايتد الزامبي لضم مهاجم إينوك ساكالا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر أتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع النادي واللاعب الذي سيوقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات مقبلة.

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وكانت وسائل إعلام زامبية ذكرت قبل عدة أيام أن اللاعب اعتذر عن التواجد مع منتخب بلاده في كأس كوسافا الخاصة بالبلدان الواقعة في جنوب قارة إفريقيا لإتمام انتقاله إلى فيوتشر.

ويبلغ اللاعب من العمر 22 عاما إذ أنه من مواليد 23 مايو 2002.

ويعد ساكالا هو ثاني هدافي الدوري الزامبيي بعدما سجل 12 هدفا وقادهم للتأهل إلى الكونفدرالية.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في الترتيب من الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

إينوك ساكالا زيسكو فيوتشر
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