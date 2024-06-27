رابطة الأندية ترد على استفسار الزمالك بشأن مشاركة شحاتة أمام سيراميكا كليوباترا

أرسلت رابطة الأندية خطابا لنادي الزمالك للرد على استفساره بشأن قانونية مشاركة لاعبه محمد شحاتة أمام سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم السبت ضمن الجولة 28 من مسابقة الدوري.

وتضمن خطاب رابطة الأندية: "إيماء لكتابكم رقم "1714" الوارد إلينا بتاريخ 2024/6/26 بشأن موافاة سيادتكم بموقف اللاعب / محمد محمد شحاتة لاعب ناديكم من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر اقامتها في الاسبوع الثامن والعشرون يوم السبت 2024/6/26 على استاد القاهرة".

"نحيط سيادتكم علماً بأنه بناءً على قرار إدارة المسابقات باعتبار ناديكم منسحباً أمام النادي الأهلي في الجولة 27 وبالتالي تم اعتماد نتيجة المباراة (0/2) لصالح النادى الأهلي وخصم 3 نقاط من رصيد ناديكم. وبناء على ذلك وطبقاً للمادة (41) في لائحة المسابقات الرابطة الأندية المحترفة لكرة القدم. فإن اللاعب / محمد محمد شحاتة من حقه الاشتراك في أول مباراة تالية للمباراة السابقة مع النادي الأهلي".

محمد شحاتة كان من المقرر أن يغيب عن مباراة الأهلي والزمالك مساء يوم الثلاثاء الماضي بداعي تراكم البطاقات، إلا أن الزمالك تمسك بمطالبه وأعلن عدم خوض مبارة الأهلي لظروف قهرية وهو ما دفعه للاستفسار عن موقف اللاعب حال خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري كالتالي:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.

اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0

خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لإستضاح من له صلة بقرار الانسحاب لإتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة