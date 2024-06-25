خبر في الجول – الرابطة تخطر الزمالك بخسارة القمة وخصم 3 نقاط منه.. وغرامة مالية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 00:43

كتب : حامد وجدي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أخطرت رابطة الأندية نادي الزمالك باعتباره مهزوما خلال مواجهة الأهلي والتي كان من المفترض أن تقام غدا الثلاثاء.

وأعلن الزمالك اعتذاره عن عدم خوض مباراة الأهلي غدا الثلاثاء لظروف قهرية وبسبب عدم تنفيذ طلباته التي أشار إليها سابقا في بيانه.

وأشارت رابطة الأندية في خطابها إلى الزمالك إلى أن النادي سيعد مهزوما بنتيجة 2-0 في المباراة بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري مع توقيع غرامة مالية عليه وعقوبة كل من كان له صلة بالانسحاب.

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واعتبرت الرابطة اعتذار الزمالك كنوع من أنواع الانحساب من المباراة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة

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