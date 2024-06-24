وزارة الرياضة: صبحي شدد على ضرورة عدم تكرار مشهد إنسحاب الزمالك من القمة في الملعب

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة كواليس ما جاء من أشرف صبحي خلال جلسته مع حسين لبيب رئيس الزمالك وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وقال الشاذلي عبر قناة إم بي سي مصر 2: " وزير الرياضة شدد في اجتماعه على ضرورة عدم تكرار مشهد انسحاب أحد الفرق من مباراة القمة وخروجه للعالم بشكل سلبي مثلما حدث منذ عدة سنوات".

وأضاف "ولذلك يجب شدد صبحي على ضرورة اتخاذ القرار وإخطار جميع الأطراف به بشكل رسمي".

وأتم تصريحاته "أشرف صبحي شدد على أن جميع الجهات الرياضية المصرية ملتزمة بتطبيق اللوائح والقوانين وهذا أمر نهائي ولا يوجد به أي نقاش".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 25 يونيو ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتبار بيان الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي إعلانا رسميا عن ذلك.

وقال دياب لـFilGoal.com: "رابطة الأندية تعتبر بيان الزمالك إعلانا رسميا بعدم خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا والمباراة لن تقام".

من البداية إلى النهاية.. التسلسل الزمني لأزمة عدم خوض الزمالك مباراة القمة