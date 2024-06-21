في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 22:48

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

ردت رابطة الأندية المصرية على مطالب الزمالك الـ 4 التي تقدم بها الفريق عقب مباراة المصري، حسبما علم FilGoal.com.

وحدد نادي الزمالك 4 طلبات يجب تحقيقهم من أجل استكمال بطولة الدوري المصري ولتفادي تكافؤ الفرص. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4

أخبار متعلقة:
طبيب الزمالك يكشف مدى قوة إصابة حسام عبد المجيد مؤتمر خطاب: الأخطاء تحسم المباريات.. ونعاني من إجهاد بسبب السفر مؤتمر جوميز: هذا موقفي من خوض مباراة الأهلي.. ولقاء فاركو ليس سهلا كما يراه البعض مؤتمر كولر: التدوير؟ لا تحاولوا إيجاد أعذار للاعبين.. والشناوي تفهم الوضع

- مشكلة الحكام: تابعة للجنة الحكام في اتحاد الكرة وليست من اختصاصات رابطة الأندية.

- عدم خوض مباريات الدور الثاني لحين استكمال الدور الأول: صعب جدا في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصة أن الأهلي لعب مباراتين أقل من الزمالك رغم مشاركته في بطولات أكثر وهي الدوري الإفريقي والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

- المؤجلات: سيتم إعلان جدول المؤجلات خلال الساعات المقبلة بترتيب الجولات، وسيكون هناك حرص على إقامة المباريات في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- عدم خوض الزمالك للقمة: هذا قرار يخص مجلس إدارة النادي وهو سيد قراره والرابطة ليست طرفا في الأمر.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري.

وسبق نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك تراجع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عن مطالبه بخصوص مؤجلات الدور الأول. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

حدد نادي الزمالك 4 طلبات يجب تحقيقهم من أجل استكمال بطولة الدوري المصري ولتفادي تكافؤ الفرص.

الزمالك خسر من المصري بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، ندد فيه بانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري، وبالقرارات التحكيمية ضد الفريق أمام المصري، والتي رأوا فيها تجاوزات واضحة.

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

وأخيرا، فقدد حددت إدارة الزمالك مباراة فاركو المقبلة، كحد أقصى من أجل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالب النادي السابقة.

رابطة الأندية المصرية الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
سويلم: لم أكن موفقا في "خروج الزمالك من المنافسة".. وعقوبة عدم لعب القمة هي الانسحاب سالم: سنشكو سويلم وما قاله عذر أقبح من ذنب.. والأهلي ليس طرفا في الأزمة فاروق: طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة ولكن وكيله: هذا موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك الزمالك: مستجدات رفع القيد.. وعواد سيحصل على عقابه بناء على التحقيقات قمة الدوري - موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة طبيب الزمالك يكشف مدى قوة إصابة حسام عبد المجيد مؤتمر خطاب: الأخطاء تحسم المباريات.. ونعاني من إجهاد بسبب السفر
أخر الأخبار
يورو 2024 - ديشامب: هذا ندمي الوحيد في لقاء هولندا.. وكانتي مفيد جدا لنا 58 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – كومان: لا أعتقد أن هدفنا من تسلل.. والتعادل نتيجة جيدة. ساعة | ألمانيا 2024
الخاسر لم يلعب ساعة | ألمانيا 2024
سويلم: لم أكن موفقا في "خروج الزمالك من المنافسة".. وعقوبة عدم لعب القمة هي الانسحاب ساعة | الدوري المصري
سالم: سنشكو سويلم وما قاله عذر أقبح من ذنب.. والأهلي ليس طرفا في الأزمة 2 ساعة | الدوري المصري
فاروق: طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: هذا موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن تلقيه عروضا جذابة لاستضافة السوبر الإفريقي 2024 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز