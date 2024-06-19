"مجرد شائعات".. الزمالك ينفي التراجع عن مطالبه بخصوص خوض مباريات الدور الثاني

الأربعاء، 19 يونيو 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك تراجع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عن مطالبه بخصوص مؤجلات الدور الأول.

وأشار أحمد سالم فيما نشره إلى أن كل ما يثار بشأن التراجع عن مطالب النادي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الرسمية: "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن مطالبه".

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وشدد "مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية".

وواصل سالم "في انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة".

ماذا حدث؟

حدد نادي الزمالك 4 طلبات يجب تحقيقهم من أجل استكمال بطولة الدوري المصري ولتفادي تكافؤ الفرص.

الزمالك خسر من المصري بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا، ندد فيه بانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري، وبالقرارات التحكيمية ضد الفريق أمام المصري، والتي رأوا فيها تجاوزات واضحة.

الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول.

وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

وأخيرا، فقدد حددت إدارة الزمالك مباراة فاركو المقبلة، كحد أقصى من أجل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالب النادي السابقة.

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