خبر في الجول - كاف يؤجل مناقشة ملف استضافة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 20:51

كتب : محمد عبد العظيم

كأس السوبر الإفريقي 2023

قرر المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مناقشة ملف استضافة مباراة السوبر الإفريقي للاجتماع المقبل.

ويجري حاليا اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف والذي سيعلن بعدها عن قراراته ومنها مواعيد كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن السبب وراء تأجيل المناقشة يأتي بسبب عدم تلقي عروض قوية حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أيضا أن العرض الوحيد الذي وصل لكاف حتى الآن من مصر، وفي انتظار العروض الأخرى قبل إصدار القرار النهائي.

وسبق أن كشف إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن الاستقرار على إقامة المباراة باستاد العاصمة الإدارية.

"أشرف صبحي تقدم بطلب لاستضافة مواجهة الأهلي والزمالك على استاد العاصمة الإدارية ليكون افتتاحا رسميا للملعب وخاطبنا كاف بذلك".

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته "لكن لم نتلق ردا نهائيا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".

وحال لم يتلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عرضا مناسبا يقام السوبر الإفريقي بشكل طبيعي في مصر إذ يُلعب السوبر على أرض حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ونفى تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي نية بلاده في التقدم باستضافة النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.

وكان اتحاد العاصمة قد توج بالنسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بهدف دون مقابل.

وارتبط اسم دولة الكويت باستضافة النسخة المقبلة بين الأهلي والزمالك لكن دون أي إعلان رسمي حتى الآن.

وسبق وأن أقيمت البطولة خارج قارة إفريقيا أربع مرات من قبل بينهم ثلاثة على التوالي في قطر.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي برصيد 8 مرات كأكثر الأندية تحقيقا للقب.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بأربعة ألقاب.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مصر حصلت على حق استضافة كأس أمم إفريقيا 20 عاما في 2025. (طالع التفاصيل)

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