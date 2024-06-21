خبر في الجول - النسخة الثانية تواليا.. مصر تستضيف أمم إفريقيا للشباب 2025

حصلت مصر على حق استضافة كأس أمم إفريقيا 20 عاما في 2025 حسبما علم FilGoal.com.

ويجري حاليا اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف والذي سيعلن بعدها عن قراراته ومنها مواعيد كأس أمم إفريقيا 2025.

وعلم FilGoal.com أن البطولة ستقام في شهر فبراير 2025.

واستضافت مصر نسخة 2023 والتي توجت بها السنغال العام الماضي.

وستكون تلك المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر البطولة بعد نسختي 1991 و2023.

ويتأهل أطراف المربع الذهبي إلى نهائيات كأس العالم للشباب.

وتوج منتخب نيجيريا باللقب 7 مرات ويحمل النسور الخضر الرقم القياسي، ويأتي خلفهم مصر وغانا برصيد 4 ألقاب.

وتوجت مصر باللقب في 1993 و1999 و2003 و2013.

وعلم FilGoal.com أيضا أن ليبيا طلبت الحصول على حق استضافة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما في العام المقبل.

ونظمت الجزائر النسخة الأخيرة من البطولة في 2023 وكانت نسخة 2021 من نصيب المغرب لكن ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.