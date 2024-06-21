يقترب من ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري.. عبد الله السعيد يسجل هدفه الـ126

سجل عبد الله السعيد لاعب الزمالك هدفا في شباك فاركو في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز السعيد من نقطة الجزاء، بعد تمكن يوسف إبراهيم "أوباما" من الحصول على ضربة جزاء بعدما قطع الكرة من محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو.

ووصل لاعب بيراميدز السابق إلى هدفه الـ126 في تاريخه في الدوري المصري.

ويفصله هدف وحيد لمعادلة السيد الضظوي صاحب الـ127 هدفا في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

video:1

الهدف الـ 126 في مسيرته بالدوري المصري ✋



التاريخي التاريخي 👌🔥 عبد الله السعيد يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمى فاركو من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/Z1RuvhaM9h — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 21, 2024

وتأتي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالتالي:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- السيد الضظوي: 127 هدفا

4- عبد الله السعيد: 126 هدفا

5- مصطفى رياض: 122 هدفا

وسجل مع الإسماعيلي 36 هدفا، ومع الأهلي 50 هدفا، ومع بيراميدز 38 هدفا، ويعتبر هذا ثاني أهدافه مع الزمالك.

ويتقدم الزمالك بهدفين دون رد على فاركو حتى الآن، وسجل مصطفى شلبي الهدف الأول للقلعة البيضاء (طالع التفاصيل).