المرة الأولى منذ 244 يوما في الدوري.. مصطفى شلبي يسجل ضد فاركو

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 19:40

كتب : محمد رؤوف

مصطفى شلبي

سجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك هدف التقدم في شباك فاركو في المباراة التي تجمعهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز مصطفى شلبي للمرة الأولى في بطولة الدوري مع الزمالك منذ مباراة سموحة في الجولة الرابعة قبل 244 يوما.

وتمكن شلبي من التسجيل والصناعة في مباراة سموحة.

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وإجمالا لعب شلبي 20 مباراة مع القلعة البيضاء في جميع البطولات وأحرز هدفين وصنع 3 آخرين بخلاف المباراة التي تقام حاليا ضد فاركو.

وكاد الزمالك أن يحرز الهدف الثاني في شباك محمد سعيد شيكا حارس فاركو عن طريق حمزة المثلوثي برأسية قوية عقب عرضية من عبد الله السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

وخسر الزمالك المباراة الماضية ضد المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة 26.

الزمالك فاركو مصطفى شلبي الدوري المصري
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