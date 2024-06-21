كاف يعلن موعد الكشف عن تفاصيل أمم إفريقيا 2025.. وبي إن توضح تواريخ الافتتاح والنهائي

حدد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد الكشف عن المواعيد الرسمية لـ كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وأعلن كاف عبر حسابه "كاف ميديا": "باتريس موتسيبي رئيس كاف سيعلن عن المواعيد الرسمية لـ أمم إفريقيا 2025 الليلة".

BREAKING... CAF President Dr Patrice Motsepe to announce CAF Africa Cup of Nations 2025 dates tonight. pic.twitter.com/g65MuMohxU — CAF Media (@CAF_Media) June 21, 2024

فيما كشفت شبكة "بي إن سبورتس" مواعيد بداية ونهاية البطولة.

وحسبما أفادت الشبكة القطرية لمصادرها فإن "بطولة أمم إفريقيا 2025 ستنطلق في 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026".

وسبق أن كشف فيرون موسينجو الأمين العام لـ كاف عبر موقع بي بي سي: "نتحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأن معظم اللاعبين يلعبون هناك، ونتواصل أيضا مع فيفا من أجل العثور على موعد مناسب لأمم إفريقيا 2025 في المغرب".

وأوضح الأمين العام لـ كاف "هناك فرصة قوية للتحول للعام التالي بالفعل، ربما يحدث ذلك في أوائل عام 2026 بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية الجديدة والمقرر لها منتصف يونيو 2025".

وشدد فيرون "لدينا مشكلة في التوقيت ولا نزال نناقش الآن الأمر مع شركائنا، نعم يمكننا اللعب بعد كأس العالم للأندية ولكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين لعبوا طوال الموسم ثم يسافرون إلى أمريكا ثم يأتون على الفور للمشاركة في أمم إفريقيا؟".

وتابع "يجب أن نضع ذلك الأمر في الحسبان قبل اتخاذ القرار النهائي".

وبسؤاله عن إمكانية لعب أمم إفريقيا في يناير 2026 اختتم تصريحاته "إذا كان هذا من مصلحة اللاعب، فلما لا؟ لأنه يتعين علينا التركيز فيما يتعلق باللاعب".