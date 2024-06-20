مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تحويل جوميز إلى لجنة الانضباط

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم سبب تحويل جوزيه جوميز مدرب الزمالك للتحقيق أمام لجنة الانضباط.

وأعلنت رابطة الأندية تحويل واقعة جوميز مع الحكم الرابع خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي إلى التحقيق أمام لجنة الانضباط.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com :"تم تحويل واقعة جوزيه جوميز مدرب الزمالك مع الحكم الرابع خلال مواجهة المصري إلى لجنة الانضباط، لأن الحكم الرابع أبلغ حكم الساحة بالواقعة عقب نهاية اللقاء وليس وقت حدوثها".

وأضاف "الأمر بات خارج اختصاصات لجنة المسابقات وتم إحالته إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الواقعة".

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الخميس عقوبات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري. (طالع التفاصيل)

وشهدت مباريات الجولة 26 من الدوري أحداث مثيرة خاصة مباراة الزمالك والمصري التي حسمها الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.

video:1