تغريم الزمالك وقرار بشأن جوميز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 26 من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري.

وشهدت مباريات الجولة 26 من الدوري أحداث مثيرة خاصة مباراة الزمالك والمصري التي حسمها الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد.

وجاءت قرارات رابطة الأندية طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

الزمالك والمصري

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض الجماعي على حكم المباراة.

تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك (جوزيه جوميز) إلى لجنة الانضباط.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.

مباراة سموحة والداخلية

إيقاف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

وحسم سموحة المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 99 لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح سموحة في تحويل تأخره 1-2 إلى فوز أمام الداخلية 3-2 بهدفين في الوقت بدل من الضائع.

ورفع سموحة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بعد أن استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادل وهزيمة على التوالي.

أما الداخلية ففرط في انتصارا ثمينا بالخسارة ليتجمد رصيده عند 15 نقطة ويتذيل ترتيب الدوري.

مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر

إيقاف أحمد رمضان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

وفاز مودرن فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن الجولة 26 من المسابقة.

وسجل عبد الكبير الوادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

لفوز رفع رصيد مودرن فيوتشر إلى النقطة 38 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الرابع.

فيما توقف رصيد سيراميكا كلوباترا عند 34 نقطة في المركز التاسع بالدوري.

مباراة الجونة والبنك الأهلي

إيقاف أحمد عادل عبدالرسول لاعب نادي الجونة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

وتعادل فريق الجونة مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة 26 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة.

ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ12 بجدول الترتيب، ووصل البنك الأهلي إلى النقطة 24 في المركز 14.