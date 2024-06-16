رونالدينيو يوضح حقيقة تصريحاته بعدم متابعة البرازيل في كوبا أمريكا 2024

أوضح رونالدينيو نجم الكرة البرازيلية السابق حقيقة تصريحاته بأنه لن يتابع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2024.

ونشر رونالدينيو أمس فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام" بإنه لن يتابع مباريات المنتخب ولن يحتفل بأي انتصار. (طالع التفاصيل)

وجاء توضيح رونالدينيو أيضا عبر حسابه قائلا: "لن أتخلى عن كرة القدم البرازيلية أبدا. ولن أقول أبدا تلك الأشياء التي تراها".

وأضاف "في الواقع، هذه الكلمات جاءت من مشجعين برازيليين حقيقيين، إنها تعليقات حقيقية رأيتها على الإنترنت. تخيل أنك تستمع إلى هذه الرسائل قبل أن تلعب؟ لا، الحافز ينخفض".

وأكمل "دعم المشجعين يُحدث فرقا كبيرا بالنسبة للاعب، وأنا أعلم ما أتحدث عنه".

وأردف "يا رفاق، ما يحتاجه أولادنا هو الدعم في هذا الوقت. كلما أظهرنا المزيد من الثقة، زادت ثقتهم في الملعب".

وأتم "نطلب من الجميع إرسال رسائل الدعم والثقة في كوبا أمريكا 2024".

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ويأتي ذلك في إطار إحدى الحملات للشركات دعما لمنتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا 2024.

وكان رافينيا لاعب المنتخب البرازيلي قد ألمح أن تصريحات رونالدينيو جزءا من حملة دعائية. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا بمجموعة تضم باراجواي وكولومبيا وكوستاريكا.

وفاز منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا لآخر مرة في 2019 وخسر نهائي نسخة 2021.

وتولى دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل منذ مارس الماضي وقاد للفوز على إنجلترا والمكسيك والتعادل مع إسبانيا وأمريكا وديا.

وقبلها مر منتخب البرازيل بسلسلة نتائج سلبية في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل في مباراة وخسر 3 بشكل متتالي لأول مرة في تاريخهم.

كما تكبد السامبا خسارة تاريخية هي الأولى لهم في التصفيات على ملعبهم ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر الماضي.