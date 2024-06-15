ردود نارية من رافينيا على تصريحات مبابي ورونالدينيو

رد رافينيا لاعب منتخب البرازيل وبرشلونة على تصريحات كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وكذلك رونالدينيو أسطورة بلاد السامبا.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا 2024 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من 21 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وقال رافينيا في مؤتمر صحفي ردا على تصريحات مبابي: "لسوء حظه ولحسن حظنا أنه خسر لقب كأس العالم أمام منتخب من أمريكا الجنوبية".

وأضاف "أفضل رؤية المنتخبات الأوروبية تلعب في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية بالملاعب التي نذهب لها".

وأكمل "هذا رأي مبابي ولا يمكنني تغيير ما يعتقده".

وكان مبابي قال: "أعتقد أن بطولة اليورو أكثر تعقيدا من كأس العالم، بداية من دور المجموعات والمراحل التي تليه، نحن لم نفز باللقب منذ 24 عاما لكننا لا نضغط أنفسنا بأي شيكل، نريد الاستعداد للظهور بشكل جيد".

وسبق أن رد ليونيل ميسي على تصريح مبابي من قبل. (طالع التفاصيل)

ومن جهة أخرى أبدى رافينيا تعجبه مما قاله رونالدينيو قبل بداية مشوار المنتخب في كوبا أمريكا.

وصرّح رافينيا قائلا: "في الواقع الأمر كان مفاجئا بالنسبة لي وللمجموعة بأكملها، أعتقد إنه لم يصدر بيانا مثل هذا من قبل، على النقيض دائما أظهر دعمه للمنتخب، الأمر انتهى بمفاجأة الجميع".

وأكمل "اعتبره قدوة ومرجع وكذلك باقي الفريق، إنها ضربة بالنسبة لنا، لا نوافق ولا أوافق على ما قاله، أصل لعامي الثالث في المنتخب وأجد الالتزام والرغبة والفخر في ارتداء القميص".

وأردف "لا أوافق على ما قاله بعدم وجود التزام ورغبة، وأن لاعبين عاديين يرتدون قميص المنتخب، لا أوافق عليه تماما، الكل لديه الجودة والاستحقاق".

وأتم "ربما تكون أو لا تكون تلك التصريحات ضمن حملة دعائية، لكنني تفاجئت مما قال، علمت بأن رونالدينيو طلب من فينيسيوس جونيور لتوفير تذاكر له لحضور المباريات، الأمر لا يتناسب مع قاله، إنها مفاجأة أن نسمع هذا منه".

وفاجئ رونالدينيو الجميع بتصريحه إنه لن يتابع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا بمجموعة تضم باراجواي وكولومبيا وكوستاريكا.

وفاز منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا لآخر مرة في 2019 وخسر نهائي نسخة 2021.

وتولى دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل منذ مارس الماضي وقاد للفوز على إنجلترا والمكسيك والتعادل مع إسبانيا وأمريكا وديا.

وقبلها مر منتخب البرازيل بسلسلة نتائج سلبية في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل في مباراة وخسر 3 بشكل متتالي لأول مرة في تاريخهم.

كما تكبد السامبا خسارة تاريخية هي الأولى لهم في التصفيات على ملعبهم ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر الماضي.