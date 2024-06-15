ردود نارية من رافينيا على تصريحات مبابي ورونالدينيو

السبت، 15 يونيو 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة - باريس سان جيرمان

رد رافينيا لاعب منتخب البرازيل وبرشلونة على تصريحات كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وكذلك رونالدينيو أسطورة بلاد السامبا.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا 2024 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من 21 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وقال رافينيا في مؤتمر صحفي ردا على تصريحات مبابي: "لسوء حظه ولحسن حظنا أنه خسر لقب كأس العالم أمام منتخب من أمريكا الجنوبية".

أخبار متعلقة:
الكشف عن موعد تقديم مبابي مع ريال مدريد ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال زيدان: مبابي سيصنع التاريخ وسيتخطى جميع لاعبي ريال مدريد رونالدينيو: لن أشاهد أي مباراة لـ منتخب البرازيل في كوبا أمريكا

وأضاف "أفضل رؤية المنتخبات الأوروبية تلعب في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية بالملاعب التي نذهب لها".

وأكمل "هذا رأي مبابي ولا يمكنني تغيير ما يعتقده".

وكان مبابي قال: "أعتقد أن بطولة اليورو أكثر تعقيدا من كأس العالم، بداية من دور المجموعات والمراحل التي تليه، نحن لم نفز باللقب منذ 24 عاما لكننا لا نضغط أنفسنا بأي شيكل، نريد الاستعداد للظهور بشكل جيد".

وسبق أن رد ليونيل ميسي على تصريح مبابي من قبل. (طالع التفاصيل)

ومن جهة أخرى أبدى رافينيا تعجبه مما قاله رونالدينيو قبل بداية مشوار المنتخب في كوبا أمريكا.

وصرّح رافينيا قائلا: "في الواقع الأمر كان مفاجئا بالنسبة لي وللمجموعة بأكملها، أعتقد إنه لم يصدر بيانا مثل هذا من قبل، على النقيض دائما أظهر دعمه للمنتخب، الأمر انتهى بمفاجأة الجميع".

وأكمل "اعتبره قدوة ومرجع وكذلك باقي الفريق، إنها ضربة بالنسبة لنا، لا نوافق ولا أوافق على ما قاله، أصل لعامي الثالث في المنتخب وأجد الالتزام والرغبة والفخر في ارتداء القميص".

رافينيا مهاجم منتخب البرازيل خلال مؤتمر صحفي – صورة: استنساخ

وأردف "لا أوافق على ما قاله بعدم وجود التزام ورغبة، وأن لاعبين عاديين يرتدون قميص المنتخب، لا أوافق عليه تماما، الكل لديه الجودة والاستحقاق".

وأتم "ربما تكون أو لا تكون تلك التصريحات ضمن حملة دعائية، لكنني تفاجئت مما قال، علمت بأن رونالدينيو طلب من فينيسيوس جونيور لتوفير تذاكر له لحضور المباريات، الأمر لا يتناسب مع قاله، إنها مفاجأة أن نسمع هذا منه".

وفاجئ رونالدينيو الجميع بتصريحه إنه لن يتابع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا بمجموعة تضم باراجواي وكولومبيا وكوستاريكا.

وفاز منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا لآخر مرة في 2019 وخسر نهائي نسخة 2021.

وتولى دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل منذ مارس الماضي وقاد للفوز على إنجلترا والمكسيك والتعادل مع إسبانيا وأمريكا وديا.

وقبلها مر منتخب البرازيل بسلسلة نتائج سلبية في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل في مباراة وخسر 3 بشكل متتالي لأول مرة في تاريخهم.

كما تكبد السامبا خسارة تاريخية هي الأولى لهم في التصفيات على ملعبهم ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر الماضي.

رافينيا مبابي رونالدينيو كوبا أمريكا 2024
نرشح لكم
قائمة كندا - علي وكمال وإسماعيل ضمن 26 لاعبا للمشاركة في كوبا أمريكا 2024 رونالدينيو: لن أشاهد أي مباراة لـ منتخب البرازيل في كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2024 – ميسي ودي ماريا على رأس القائمة.. وجارناتشو ينضم لأول مرة فيفا: سنة متبقية على انطلاق كأس العالم للأندية بشكله جديد.. ورسالة من إنفانتينو في ليلة اقتحام المشجع.. الأرجنتين تستعد لكوبا أمريكا برباعية في جواتيمالا ميسي: لن أشارك في أولمبياد باريس لهذه الأسباب البروفة الأخيرة قبل كوبا أمريكا.. تعادل البرازيل أمام أمريكا وديا ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال
أخر الأخبار
كرة سلة - 16 لاعبا في معسكر منتخب مصر استعداد لتصفيات أولمبياد باريس 2024 2 ساعة | كرة سلة
يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - سباليتي: رأيت العديد من الأشياء الجيدة ولكن 2 ساعة | ألمانيا 2024
الإسباجتي لا ينكسر 3 ساعة | ألمانيا 2024
الترجي يتوج بالدوري الـ33 بعد الفوز على اتحاد المنستيري 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لعبة في الجول – يورو 2024.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل 3 ساعة | ألمانيا 2024
لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر معلوماتك عن أعلام منتخبات أوروبا 3 ساعة | ألمانيا 2024
لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر مهارتك في تحدي الحراس 3 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي 4 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم