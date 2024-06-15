رونالدينيو: لن أشاهد أي مباراة لـ منتخب البرازيل في كوبا أمريكا

السبت، 15 يونيو 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

رونالدينيو

أعلن رونالدينيو نجم منتخب البرازيل السابق عدم متابعته لمباريات المنتخب في كوبا أمريكا 2024.

وتستضيف الولايات المتحدة نهائيات كوبا أمريكا في الفترة من 21 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وقال رونالدينيو عبر قناة Cartoloucos والتي نقلها شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية: "لن أشاهد أي مباراة لمنتخب البرازيل. كل شيء مفقود. المثابرة، السعادة".

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وشدد "إذا لم يلعبوا بشكل جيد، فلن أشاهد أي مباراة".

وأتم "الأمور لا تسير على ما يرام. هناك نقص في التصميم، ونقص في الالتزام، ونقص في كل شيء".

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا بمجموعة تضم باراجواي وكولومبيا وكوستاريكا.

وفاز منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا لآخر مرة في 2019 وخسر نهائي نسخة 2021.

وتولى دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل منذ مارس الماضي وقاد للفوز على إنجلترا والمكسيك والتعادل مع إسبانيا وأمريكا وديا.

وقبلها مر منتخب البرازيل بسلسلة نتائج سلبية في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل في مباراة وخسر 3 بشكل متتالي لأول مرة في تاريخهم.

كما تكبد السامبا خسارة تاريخية هي الأولى لهم في التصفيات على ملعبهم ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر الماضي.

رونالدينيو البرازيل كوبا أمريكا
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