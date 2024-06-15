رونالدينيو: لن أشاهد أي مباراة لـ منتخب البرازيل في كوبا أمريكا

أعلن رونالدينيو نجم منتخب البرازيل السابق عدم متابعته لمباريات المنتخب في كوبا أمريكا 2024.

وتستضيف الولايات المتحدة نهائيات كوبا أمريكا في الفترة من 21 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وقال رونالدينيو عبر قناة Cartoloucos والتي نقلها شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية: "لن أشاهد أي مباراة لمنتخب البرازيل. كل شيء مفقود. المثابرة، السعادة".

وشدد "إذا لم يلعبوا بشكل جيد، فلن أشاهد أي مباراة".

وأتم "الأمور لا تسير على ما يرام. هناك نقص في التصميم، ونقص في الالتزام، ونقص في كل شيء".

🚨🇧🇷| Ronaldinho Interview 🎙️ 'What should we expect from Brazil in the Copa América?' Ronaldinho: “I'm not going to watch any of the games, everything is missing, determination, joy, not playing well. I’m not even going to watch one game.” pic.twitter.com/azhHu2faNe — All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) June 14, 2024

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا بمجموعة تضم باراجواي وكولومبيا وكوستاريكا.

وفاز منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا لآخر مرة في 2019 وخسر نهائي نسخة 2021.

وتولى دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل منذ مارس الماضي وقاد للفوز على إنجلترا والمكسيك والتعادل مع إسبانيا وأمريكا وديا.

وقبلها مر منتخب البرازيل بسلسلة نتائج سلبية في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل في مباراة وخسر 3 بشكل متتالي لأول مرة في تاريخهم.

كما تكبد السامبا خسارة تاريخية هي الأولى لهم في التصفيات على ملعبهم ضد الأرجنتين في شهر نوفمبر الماضي.