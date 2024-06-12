ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال

رد ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين على تصريحات كيليان مبابي لاعب ريال مدريد وقائد فرنسا بشأن أن بطولة اليورو أصعب من كأس العالم.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وتحدث ميسي لشبكة "ESPN" قائلا: "مبابي تحدث من قبل أيضا عن كوبا أمريكا قبل كأس العالم، لا أتذكر ما قاله لكن كل شخص يعطي أهمية للمسابقة التي يلعب فيها، بالطبع مسابقة يورو هامة للغاية لكن لا يتواجد بها الأرجنتين بطلة العالم 3 مرات والبرازيل 5 مرات وأوروجواي مرتين".

وواصل "هناك العديد من أبطال العالم خارج اليورو ليقول إن هذه البطولة هي الأصعب، أليس كذلك؟".

وأردف ميسي "في كأس العالم أفضل المنتخبات تتواجد وأفضل اللاعبين كذلك لهذا السبب يرغب الجميع في أن يصبح بطل العالم".

وكان مبابي قال: "أعتقد أن بطولة اليورو أكثر تعقيدا من كأس العالم، بداية من دور المجموعات والمراحل التي تليه، نحن لم نفز باللقب منذ 24 عاما لكننا لا نضغط أنفسنا بأي شيكل، نريد الاستعداد للظهور بشكل جيد".

أما عن الاعتزال فتحدث ميسي "لقد لعبت كرة القدم طوال حياتي أعتقد أنني أيضا لست مستعدا لتلك اللحظة، أحب لعب الكرة وأستمتع بالتدريبات وبالحياة اليومية والمباريات، أشعر بالخوف من انتهاء كل شيء، لقد كان من الصعب كذلك ترك أوروبا والقدوم لأمريكا".

وأكمل "لكن حقيقة تتويجي بكأس العالم ساعدت على رؤية الكثير من الأمور بطريقة مختلفة".

وأوضح "لذا أحاول حاليا عدم التفكير في الاعتزال بقدر الاستمتاع بكل شيء بشكل أكبر لأنني أدرك أنه كل يوم أقترب من النهاية وأستمتع بالتفاصيل الصغيرة التي أعرف أنني سأفتقدها مع الاعتزال".

وأتم ميسي حديثه "أعتقد أن إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير في مسيرتي".

وكان ميسي ارتبط بالعودة لفريقه السابق نيولز أولد بويز الأرجنتيني للاعتزال في صفوفه.