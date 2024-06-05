مؤتمر مدرب بوركينا فاسو: لا نعاني من أزمات.. وسنقدم أفضل ما لدينا أمام مصر

شدد براما تراوري مدرب منتخب بوركينا فاسو على أن منتخب بلاده لا يعاني من أي أزمات قبل مواجهة مصر.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا فاسو غدا في استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

وقال براما تراوري في مؤتمر صحفي: "سنقدم أفضل ما لدينا أمام منتخب مصر من أجل العودة بنتيجة إيجابية تعزز فرصنا في ترتيب المجموعة".

وأجاب "هيرفي كوفي (حارس المرمى) جاهز للمباراة ولا يعاني من أي إصابة كما يتردد".

وتابع "نملك لاعبين جيدين قد لايكونوا معروفين على المستوى الدولي وليسوا بمستوى محمد صلاح لكنهم يملكون الدوافع ونثق بهم كثيرا".

وشدد "تابعت نهائي الكونفدرالية وكذلك دوري أبطال إفريقيا وأعلم مدى حماس الجمهور المصري، لكننا نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الضغوط"

وأتم "لا توجد مشاكل بين الجهاز الفني واللاعبين والاختيارات التي تمت جاءت بناء على قناعات فنية".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.