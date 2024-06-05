مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب صعوبة إقامة أمم إفريقيا في يناير 2026

لا تزال المباحثات مستمرة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تحديد موعد جديد لأمم إفريقيا.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكنها مهددة بالتأجيل بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وشرح فيرون موسينجو الأمين العام لـ كاف أسباب صعوبة إقامة البطولة في موعدها. (تفاصيل من هنا)

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لازلنا في مشاورات لتحديد موعد جديد لأمم إفريقيا بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية ولكن هناك صعوبة للعب البطولة في يناير 2026".

وأوضح المصدر "يمنع فيفا إقامة أي بطولة قارية قبل 6 أشهر على الأقل من كأس العالم للمنتخبات، وفي صيف 2026 تقام منافسات كأس العالم للمنتخبات".

واختتم المصدر تصريحاته "نبحث عن موعد آخر بعيدا عن يناير 2026 إذا استمر رفض فيفا وربما يكون بين نوفمبر أو ديسمبر 2025".

ومن المقرر إقامة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب.