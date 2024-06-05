كاف: أمم إفريقيا مهددة بالتأجيل بسبب مونديال الأندية.. ومحادثات مع يويفا وفيفا للموعد المناسب

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

باتت النسخة المقبلة من أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب مهددة بالتأجيل بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

ومن المقرر إقامة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وكشف فيرون موسينجو الأمين العام لـ كاف عبر موقع بي بي سي: "نتحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأن معظم اللاعبين يلعبون هناك، ونتواصل أيضا مع فيفا من أجل العثور على موعد مناسب لأمم إفريقيا 2025 في المغرب".

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وأوضح الأمين العام لـ كاف "هناك فرصة قوية للتحول للعام التالي بالفعل، ربما يحدث ذلك في أوائل عام 2026 بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية الجديدة والمقرر لها منتصف يونيو 2025".

وشدد فيرون "لدينا مشكلة في التوقيت ولا نزال نناقش الآن الأمر مع شركائنا، نعم يمكننا اللعب بعد كأس العالم للأندية ولكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين لعبوا طوال الموسم ثم يسافرون إلى أمريكا ثم يأتون على الفور للمشاركة في أمم إفريقيا؟".

وتابع "يجب أن نضع ذلك الأمر في الحسبان قبل اتخاذ القرار النهائي".

وبسؤاله عن إمكانية لعب أمم إفريقيا في يناير 2026 اختتم تصريحاته "إذا كان هذا من مصلحة اللاعب، فلما لا؟ لأنه يتعين علينا التركيز فيما يتعلق باللاعب".

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب.

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