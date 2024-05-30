المحكمة الرياضية تقبل استئناف الإسماعيلي ضد لاعبه السابق

قبلت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من الإسماعيلي ضد لاعبه السابق دييجو فيرناندو.

وغرّم فيفا من قبل نادي الإسماعيلي بـ مليون و360 ألف دولار في قضية لاعبه الأرجنتيني السابق دييجو فيرناندو دوريجاراي مع تهديد بإيقافه من القيد. (طالع التفاصيل)

وأصدر النادي في بيانه:

"قررت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) اليوم الخميس 30 مايو قبول الاستئناف المقدم من النادي الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فيرناندو وإلغاء قرار لجنة تسوية النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي كان يقضي بتغريم النادي مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف دولار أمريكي.

ويتوجه النادي الاسماعيلي بالشكر لمكتب المحامي ألكسندر روفينين الذي تابع القضية حتى نجح في إلغاء القرار الذي كان سيكلف النادي ما يقرب من 70 مليون جنيه مصري".

كاس تنصف الإسماعيلي في قضية دييجو فيرناندو 💪💛💙#شجع_الدراويش pic.twitter.com/FLRbDKc3rH — Ismaily SC (@Ismailyofficial) May 30, 2024

دوريجاراي (31 عاما) انضم إلى الإسماعيلي في يناير 2022 قادما من ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري، وتواجد في الإسماعيلي حتى فسخ عقده في يوليو 2022.

وانتقل دوريجاراي بعدها إلى نيا سالاميس القبرصي، ثم أونيفرسترايو دي ديبورتس البيروفي حيث يلعب حاليا.

ولم يخض دوريجاراي إلا 7 مباريات مع الإسماعيلي في الدوري المصري، لم يسجل أو يصنع خلالها.