فيفا يغرم الإسماعيلي مليون و360 ألف دولار بسبب دوريجاراي.. وتهديد بإيقاف القيد

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 10:52

كتب : أحمد الخولي

دييجو فيرناندو دوريجاراي - الإسماعيلي

غرّمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الإسماعيلي في قضية لاعبه الأرجنتيني السابق دييجو فيرناندو دوريجاراي.

وبات الإسماعيلي ملزمًا بسداد مبلغ قدره مليون و361 ألف و337 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية.

ويواجه الإسماعيلي خطر إيقاف القيد لـ 3 فترات متتالية حال عدم التزامه بتسديد المبلغ للاعب الأرجنتيني.

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وجاء نص قرار غرفة فض المنازعات كالآتي:

  • رفض الدعوى المقدمة من الإسماعيلي ضد اللاعب.
  • قبول الدعوى المقدمة من اللاعب دييجو فيرناندو دوريجاري ضد الإسماعيلي.
  • الإسماعيلي بات ملزمًا بسداد المبالغ التالية لـ دييجو فيرناندو دوريجاراي:
  • 53 ألفًا و330 دولار أمريكي بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية كتعويض للاعب مقسمة كالآتي:

    10 آلاف و666 دولار أمريكي من 1 فبراير 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

10 آلاف و666 دولار أمريكي من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

10 آلاف و666 دولار أمريكي من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

10 آلاف و666 دولار أمريكي من 1 مايو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

10 آلاف و666 دولار أمريكي من 1 مايو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

  • مليون و308 آلاف و7 دولار أمريكي كتعويض لخرق العقد الموقع بين الطرفين دون سبب، بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية من 4 أكتوبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.
  • رُفضت أي دعاوى أخرى من الطرفين.
  • السداد -بما في ذلك الفائدة المستحقة- يجب أن يحدث في الحساب البنكي المسجل.
  • لو لم يتم السداد للمبلغ كاملا -بما في ذلك الفائدة المستحقة- خلال 45 يومًا من الإخطار بهذا القرار، فسيحدث ما يلي:

    1. سيتم حرمان الإسماعيلي من تسجيل أي لاعب جديد محلي أو أجنبي حتى سداد المبلغ، والفترة القصوى للإيقاف ستكون حتى 3 فترات قيد متتالية.

  1. القضية ستتحول إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا لم يتم تسديد المبالغ بالكامل بحلول نهاية 3 فترات القيد.
  • الإجراءات ستتم فقط بناءً على طلب السيد دوريجاراي وفقا للمادة 24 و25 الخاصة بانتقالات اللاعبين.
  • القرار تم دون تكاليف.

دوريجاراي (30 عامًا) انضم إلى الإسماعيلي في يناير 2022 قادمًا من ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري، وتواجد في الإسماعيلي حتى فسخ عقده في يوليو 2022.

وانتقل دوريجاراي بعدها إلى نيا سالاميس القبرصي حيث يلعب حاليًا.

ولم يخض دوريجاراي إلا 7 مباريات مع الإسماعيلي في الدوري المصري، لم يسجل أو يصنع خلالها.

يتزامن القرار مع تقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي باستقالة جماعية، مع تذيل الدراويش لجدول ترتيب الدوري المصري.

الإسماعيلي الدوري المصري
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