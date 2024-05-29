صامويل إيتو يعين مارتن ندتونجو مدربا مؤقتا لمنتخب الكاميرون

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

مارتن ندتونجو مدرب الكاميرون

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تعيين مارتن ندتونجو مدربا مؤقتا لمنتخب الكاميرون.

وكشف الاتحاد الكاميروني استبعاد البلجيكي مارك بريس من تدريب منتخب الكاميرون، وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني.

وسبق وتولى مارتن ندتونجو تدريب الكاميرون مرتين بشكل مؤقت الأولى في 2008 والثانية في 2020.

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وكان الاتحاد الكاميروني دعا لعقد جلسة طارئة لتحديد مصير مدرب المنتخب، وذلك بعد الخلاف الذي نشب بين الاتحاد وبين وزارة الرياضة الكاميرونية.

يأتي ذلك بعدما قررت المحكمة الرياضية العليا في الكاميرون إيقاف تعيين البلجيكي مارك بريس مدربا للمنتخب.

وقررت وزارة الرياضة في الكاميرون تعيين بريس مدربا للمنتخب دون الرجوع إلى اتحاد الكرة.

وطلب اتحاد الكرة من رئيسه صامويل إيتو اختيار الجهاز الفني المساعد للبلجيكي مارك بريس، لتشتعل الأزمة بين اتحاد الكرة والوزارة أكثر.

وبالفعل عين صامويل إيتو المساعدين والجهاز الفني والطبي والإداري بمعرفته للعمل مع مارك بريس.

الأمر الذي جعل رئيس أحد أندية الهواة في الكاميرون يرفع القضية إلى غرفة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية الكاميرونية.

ليصدر الحكم قبل أيام، بإيقاف جميع التعيينات الخاصة بالجهاز الفني لمنتخب الكاميرون بالكامل لحين دراسة القضية من كافة جوانبها.

من جانبه شدد الاتحاد الكاميروني على احتفاظه بحقه في إحالة هذه القرارات إلى الاتحاد الدولي لأنها تعيق منتخب الكاميرون من الاستعداد للبطولات المقبلة.

وأكد بالا أونجولو هنري رئيس اتحاد أندية الهواة في الكاميرون في وقت سابق أن تعيينات صامويل إيتو ستضر بكرة القدم في الكاميرون وتعطل استعدادات المنتخب لتصفيات كاس العالم 2026.

أما وزارة الرياضة الكاميرونية تؤكد أنها اتخذت القرار وفقا للوائح المحلية والدولية.

وكان بريس وقع على عقود تدريب الكاميرون قبل عدة أسابيع في حفل لم يحضره أي من مسؤولي الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

ويمتلك منتخب الكاميرون 4 نقاط بعد أول جولتين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب الكاميرون ضد الرأس الأخضر وأنجولا في شهر يونيو المقبل خلال تصفيات كأس العالم.

الكاميرون مارتن ندتونجو صامويل إيتو
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