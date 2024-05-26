مصدر من مانشستر سيتي يكشف لـ في الجول موعد تجديد تعاقد أورتيجا

الأحد، 26 مايو 2024 - 22:23

كتب : حسام أحمد

ستيفان أورتيجا

يوقع ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي عقدا لتجديد تعاقده مع الفريق وغلق الباب أمام فرص رحيله.

وقال مصدر من مانشستر سيتي لـ FilGoal.com: "الحارس الألماني سيوقع على عقود التجديد غدا الإثنين".

وأوضح "يستهدف سيتي غلق الباب أمام رحيل حارسه في ظل اهتمام فرق الدوري السعودي بالحصول على خدماته".

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وأتم "تعاقد أورتيجا ينتهي مع سيتي في صيف 2025 قبل التجديد".

وخاض الحارس البالغ 31 عاما 20 مباراة هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات واستقبل 20 هدفا.

وساهم الألماني في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بتصدياته ضد توتنام عقب مشاركته كبديل في الدقائق الأخيرة لإيدرسون.

وانضم أورتيجا في صيف 2022 لسيتي قادما من أرمينيا بيلفيلد الألماني وشارك في 34 مباراة وتوج بـ 6 ألقاب مختلفة منذ ذلك الحين.

ستيفان أورتيجا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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