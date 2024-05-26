مدرب الترجي: أظهرنا شخصية رائعة أمام الأهلي

أوضح ميجيل كاردوزو مدرب الترجي أن فريقه أظهر شخصية رائعة رغم تلقي هدف مبكر في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وخسر الترجي بنتيجة 1-0 من الأهلي المباراة النهائية لدوري الأبطال.

قال، كاردوسو في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي: "كافحنا حتى النهاية وأظهرنا شخصية رائعة، على الرغم من تلقينا هدف مبكر".

وأضاف "فعلنا ذلك أمام منافس يعتبر ناد كبير مثل الأهلي المصري، وهذا ليس بالأمر السهل".

وتابع "لدينا فريق شاب ونجحنا في التأهل لكأس العالم للأندية، ويجب أن ندعم هذا الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتم "علينا بناء فريق قوي من أجل التألق أكثر الموسم المقبل، في مختلف المنافسات".

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.

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