الرئيس السيسي يهنئ نادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لـ النادي الأهلي على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي باللقب على حساب الترجي ورفع اللقب الـ 12 في تاريخه.

وفور نهاية المباراة، وجه السيسي التهنئة لنادي الأهلي على التتويج باللقب.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير".

وأضاف "كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".

أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 25, 2024

وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة 1-0 في الإياب باستاد القاهرة بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف في تونس.