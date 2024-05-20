عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير

الإثنين، 20 مايو 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء إلياس الجلاسي

شدد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أنه يلعب منذ شهر يناير تحت ضغط كبير بسبب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان في إياب المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وقال عواد عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "أبارك لجماهير الزمالك الكبيرة التي كانت من أسباب الفوز اليوم وساعدنا كثيرا في المبارة وأشكر زملائي ومجلس الإدارة".

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وتابع "كنا نحتاج لتلك البطولة كفريق وأنا على المستوى الشخصي لأن عقدي ينتهي مع الزمالك بعد شهرين وإن كنت سأستمر ستشكل فارقا كبيرا معي وإن استمر سأرحل وأنا بطل".

وشدد "كنت أشعر بضغط شديد بسبب دخولي في آخر 6 أشهر بتعاقدي وكنت أفكر إذا كنت سأرحل أم لا ولكن حصلت على دعم كبير من مجلس إدارة الزمالك وأشكر ممدوح عباس الذي تحدث معي قبل المباراة وقدم لي الدعم".

وكشف "منذ شهر يناير وأنا ألعب تحت ضغط كبير واللاعب يفكر في العديد من الأشياء عندما يدخل تلك المرحلة".

وأضاف "كنا نشعر بضغط عصبي كبير ولن يستوعب أي شخص ما مر به اللاعبين حتى لو تحدثت لليوم التالي لأننا إذا استقبلنا أي هدف كنا لن نتوج بالمباراة ولكن الحمد لله الجماهير رحلت عن الملعب وهم يشعرون بالسعادة وحصلنا على لقب سيفرق معنا كثيرا بكل شيء حتى ماديا للنادي".

وأردف "لا يوجد أي كلام يكفي لوصف الجماهير بسبب الدعم غير الطبيعي، لقد عشت 5 سنوات بالنادي تحت ضغط غير طبيعي ولكن ما جعلني استمر رغم كل المشكلات هو دعم ذلك النادي، وكان هناك بعض الأوقات في المباراة شعرنا بها بالتعب ولكن الجماهير أعطتنا الحافز للاستمرار وهم رقم 1 في جميع البطولات التي توجنا بها".

وأتم "لا يوجد أي اتفاق على تجديد تعاقدي حتى الآن وكل ما حدث كان فقط دعم معنوي من مجلس الإدارة ووعدني ممدوح عباس بوجود مساهمة شخصية في عقدي إذا تم تجديده وأريد تقديم الشكر له لأنه ساهم خلال الفترة الماضية ماديا للنادي".

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