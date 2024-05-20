نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب

وجّه نبيل عماد لاعب وسط الزمالك الشكر لياسين البحيري لاعب نهضة بركان بعد نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على نهضة بركان. (طالع التفاصيل)

وقال نبيل عماد عبر أون تايم سبورتس: "شكرت ياسين البحيري لاعب نهضة بركان لأنه أنقذني من السقوط والتعرض لإصابة كبيرة".

وأنقذ لاعب وسط نهضة بركان نبيل عماد من السقوط على رأسه خلال أحداث المباراة.

وأضاف "خلال تواجدنا في المغرب شاهدنا حافلة لنهضة بركان تحمل صورة كأس الكونفدرالية وأخبرت عمر جابر أننا سنحقق اللقب وهو ما حدث".

وخسر الزمالك ذهابا في المغرب 2-1 وفاز إيابا بهدف أحمد حمدي وتوج باللقب.

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وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.