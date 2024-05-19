إفريقيا كالعادة تعرف أمجاده.. الزمالك بطل الكونفدرالية للمرة الثانية

توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز بنتيجة 1-0 على نهضة بركان المغربي في إياب النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة.

سجل هدف الزمالك أحمد حمدي.

وحقق الأبيض اللقب بفضل قاعدة الأهداف خارج القواعد، بعدما خسر ذهابا في المغرب بنتيجة 2-1.

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.













































































































































































































التشكيل

بدأ إبراهيما نداي في مركز الجناح الأيسر بدلا من سامسون أكينيولا الذ جلس على الدكة.

فيما لم يُجر معين الشعباني أي تغيير على تشكيل الفريق الذي فاز ذهابا بنتيجة 2-1.

"ملك اللعبة عاد إليكم من جديد"

هكذا ظهرت إحدى اللافتات في مدرجات الزمالك قبل انطلاق إياب نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

وأشعلت جماهير الزمالك الحدث قبل انطلاق الموقعة بعد لافتات وهتافات تطالب الفريق بتحقيق اللقب الإفريقي.

وبعرض المدرجات، ظهرت الشخصية الكارتونية الشهيرة "كابتن ماجد" في افتتاحية جماهير الزمالك للمباراة.

وصف المباراة

بدأ الزمالك بكل قوة ضاغطا بحثا عن هدف مبكر يضعه في المقدمة، وفي الدقيقة 3 كاد إبراهيما نداي أن يتقدم برأسية أبعدها الدفاع ثم سدد الجزيري كرة ارتدت من الدفاع وسط تخبط شديد داخل منطقة الجزاء.

وسدد نبيل عماد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بعد دقيقة واحدة.

والضغط استمر وتألق حمزة حمياني حارس بركان وتصدى لرأسية نداي من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 6.

سقط حارس الضيوف أرضا لالتقاط الأنفاس ثم عاود السقوط من أجل تهدئة الأجواء في ظل ضغط الزمالك العنيف.

وفي الدقيقة 23 اهتزت الشباك لأول مرة.

عرضية من زيزو من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى حولهّا أحمد حمدي في الشباك بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر.

video:1

هدف هو الثاني لحمدي بقميص الزمالك منذ انضمامه في يناير وكلاهما في الكونفدرالية.

فيما رفع زيزو رصيد مساهماته التهديفية لـ 10 أهداف في الكونفدرالية برصيد 6 تمريرات حاسمة و4 أهداف.

إبداع زيزو يتواصل في الكونفدرالية ⚪🏟️🌍 أمام نهضة بركان وصل للمساهمة رقم 10 في 11 مباراة ⚽🎯 ▪️سجل 4 أهداف ⚽ ▪️6 تمريرات حاسمة 🅰️#في_إفريقيا pic.twitter.com/5zPX5VpXsS — FilGoal (@FilGoal) May 19, 2024

وجاء أول تهديد من الضيوف برأسية إيسوفو دايو مرت بجوار المرمى في الدقيقة 25.

وسدد ياسين البحيري كرة فوق العارضة بعدما حاول استغلال خطأ أحمد فتوح لكن دون خطورة على عواد في الدقيقة 34.

وسقط أحمد حمدي أرضا في الدقيقة 40 ولم يستطع مواصلة اللقاء وخرج على نقالة وعوضه يوسف إبراهيم "أوباما" في أول تغييرات اللقاء.

وفي الدقيقة 45 كاد الزمالك أن يضيف الثاني ويحسم اللقاء لصالحه بعد عرضية من الجزيري لأوباما أنقذها الدفاع من أمام المرمى وتابعها نداي الذي سدد مجددا وارتطمت بقدم زيزو.

ورد محمد المرابط بتسديدة أخرى بعيدة عن مرمى عواد في الدقيقة 45+5.

وأشهر عيسى سي البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء ليوسف الفحلي، ثم أهدر عادل تاحيف فرصة تسجيل التعادل بكرة مرت بجوار القائم بسلام على شباك الأبيض في الدقيقة 45+7.

الشوط الثاني

حاول نداي تهديد مرمى الزمالك في الشوط الثاني بعرضية للجزيري ومرت رأسيته فوق المرمى في الدقيقة 50.

سقط عادل تاحيف أرضا وعوضه حمزة السمومي في الدقيقة 52 بسبب الإصابة كتغيير مشابه لما حدث في الذهاب.

وكاد نداي أن يسجل الثاني في الدقيقة 53 لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وتحصل السمومي على بطاقة الصفراء في أول لمسة له بعد تدخل قوي على نداي.

سقط محمد شحاتة أرضا في الدقيقة 56 ولم تلقى العلاج وأثناء خروجه تحصل على بطاقة صفراء بداعي إهدار الوقت وعوضه زياد كمال في الدقيقة 60.

شيكابالا والونش وشيفو يؤازرون الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية #في_إفريقيا 📸محمد يحيى pic.twitter.com/hrOibn0qVT — FilGoal (@FilGoal) May 19, 2024

وطالب لاعبو نهضة بركان بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها ودون العودة لتقنية الفيديو.

الشعباني أجرى تغييرين هجوميين في محاولة لخطف التعادل بمشاركة جبريل واتارا ورضا حاجي بدلا من أيوب خيري ويوسف المهيري في الدقيقة 65.

وبعد 3 دقائق رد جوزيه جوميز بآخر تغييرات الزمالك بمشاركة مصطفى شلبي العائد من الإصابة بدلا من إبراهيما نداي.

ومرت ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء أعلى عارضة عواد بسلام في الدقيقة 75.

وشارك الثنائي تييسلا كيسيندا ويوسف الزغودي بدلا من بول فاليري ويوسف الفلحي في آخر تغييرات الفريق المغربي بالدقيقة 78.

وتحصل عواد على بطاقة صفراء بداعي إهدار الوقت في الدقيقة 81.

وبعد مجهود فردي من زيزو وسط 4 مدافعين لنهضة بركان تحصل نجم الزمالك على خطأ وبطاقة صفراء لدايو.

واحتسب الحكم 9 دقائق وقتا بدلا من الضائع أخيرة، وسدد البحيري كرة من أمام منطقة الجزاء مرت بجوار القائم دون خطورة على عواد.

وأشهر عيسى سي بطاقة حمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بعد ضرب زيزو في قدمه بقوة بدون كرة.

وسدد واتارا كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع بعيدة عن المرمى وسقط أرضا مطالبا بركلة جزاء لكن عيسى سي رفض.

الدقائق الأخيرة مرت ثقيلة على الزمالك وطويلة لكنها انتهت بسعادة غامرة بيضاء.. الزمالك أصبح بطل الكونفدرالية للمرة الثانية.