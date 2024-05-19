سباعي الزمالك يتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية

الأحد، 19 مايو 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - نهضة بركان

حصد سباعي الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بقميص الزمالك بعدما فازوا في المرتين على نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك باللقب الثاني له في الكونفدرالية على حساب نهضة بركان في نهائي 2019 و2023-24.

وانتصر الزمالك في الأولى على استاد برج العرب وفي الثانية على استاد القاهرة، وفي كلاهما استمر هذا الرباعي مع الفريق الفائز.

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أحمد سيد "زيزو"

شارك في نسخة 2019 في 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا لكنه سجل ركلة الترجيح الحاسمة التي توجت الزمالك باللقب.

وفي النسخة الحالية هو الأكثر مساهمة تهديفية في البطولة بواقع 10 في 11 مباراة إذ سجل 4 وصنع6.

محمود حمدي "الونش"

خاض 11 مباراة في نسخة 2019 وفي النسخة الحالية اكتفى بقيده في القائمة فقط بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يوسف إبراهيم "أوباما"

شارك في 15 مباراة بنسخة 2019 وسجل 3 أهداف، وفي النسخة الحالية شارك في 9 مباريات وسجل هدفين.

محمود علاء

شارك في 14 مباراة مع الأبيض في 2019 وسجل هدفين.

وفي النسخة الحالية خاض مباراة واحدة فقط.

محمد عبد الغني

خاض 9 مباريات في نسخة 2019، و5 في 2023-24 قبل الرحيل في يناير الماضي للبنك الأهلي.

عبد الله جمعة

شارك في 16 مباراة في التتويج الأول وظهر فقط في 14 دقيقة في النسخة الحالية.

أحمد فتوح

شارك في مباراة واحدة بنسخة 2019، وفي النسخة الحالية خاض 6 مباريات.

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

ورفع الزمالك رصيده لـ 14 بطولة قارية في تاريخه بواقع 5 دوري أبطال و4 كأس سوبر و2 كونفدرالية و2 أفروآسيوية و1 كأس كؤوس.

وأصبح أول الفرق التي حجزت بطاقة المشاركة في كأس السوبر الإفريقية للمرة السادسة، في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.

وأًصبح جوزيه جوميز المدرب الأجنبي رقم 11 الذي يحقق بطولة مع الزمالك بشكل عام، وكذلك المدرب الأجنبي الثامن الذي يحقق بطولة قارية وعربية للأبيض.

وأصبح الزمالك ثاني أكثر فريق حصد للقب الكونفدرالية بالتساوي مع النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان، ويظل الصفاقسي الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وبات الأبيض الأكثر تتويجا بلقب كأس الكونفدرالية برصيد لقبين ويليه الأهلي برصيد لقب وحيد.

وتعد المغرب الأكثر تتويجا بلقب الكونفدرالية برصيد 7 ألقاب وتونس برصيد 5 ألقاب ومصر 3.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية.

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