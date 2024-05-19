الحاسم في البطولة.. المثلوثي رجل نهائي الكونفدرالية

الأحد، 19 مايو 2024 - 22:37

كتب : إبراهيم رمضان

المثلوثي - زيزو - الزمالك - مودرن فيوتشر

حصد حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان.

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وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء في إياب نهائي البطولة، ليفوز باللقب مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وحصد المثلوثي جائزة أفضل لاعب في مباراة الإياب، مكللا مجهوده طوال الموسم.

وكان حمزة المثلوثي صاحب اللقطات الحاسمة في مشوار اللقب، إذ كان صاحب هدف التأهل أولا على حساب أرتا سولار في دور الـ32 في العودة الرائعة من التأخر بثلاثية في مجموع المباراتين إلى فوز 4-1 إيابا.

المثلوثي سجل أيضا هدف التعادل ضد مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي البطولة، ليعيد الفريق مجددا إلى البطولة.

وفي نصف النهائي، سجل النجم التونسي هدف الزمالك الأول ضد دريمز الغاني في لقاء الإياب، ليفتح الطريق أمام فريقه للفوز بثلاثية.

في مباراتي النهائي لم يسجل صاحب الـ31 عاما أهدافا، لكنه قدم أداء رائعا في الدفاع، ليحسم اللقب لفريقه.

وتعد البطولة هي الرابعة لحمزة المثلوثي رفقة الزمالك بعد بطولتي دوري وبطولة كأس مصر.

كأس الكونفدرالية حمزة المثلوثي الزمالك
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