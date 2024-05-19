نهائي الكونفدرالية - أحمد حمدي يسجل ثاني أهدافه مع الزمالك ويخرج مصابا

سجل أحمد حمدي ثاني أهدافه مع الزمالك منذ انضمامه الموسم الجاري ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في استاد القاهرة من أجل حسم لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

ورفع حمدي رصيده لهدفين مع الزمالك منذ انضمامه في يناير الماضي بصفقة انتقال حر في 12 مباراة.

وهز حمدي شباك نهضة بركان بتسديدة من لمسة واحدة بتصويبة قوية في الدقيقة 22 بعد عرضية من أحمد سيد زيزو.

وسجل حمدي من قبل مع الزمالك هدفا وحيدا جاء ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

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وخرج حمدي متأثرا بالإصابة في الدقيقة 40 وعوضه يوسف إبراهيم "أوباما".

وساهم زيزو بصناعته للهدف في 10 أهداف الموسم الجاري من الكونفدرالية حيث سجل 4 وصنع 6 في 11 مباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب للمرة الثانية بعد 2019.