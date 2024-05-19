تشكيل الزمالك – نداي أساسي.. والجزيري يقود الهجوم ضد بركان

الأحد، 19 مايو 2024 - 18:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

سيف الجزيري - الزمالك - نهضة بركان

يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك ضد نهضة بركان، فيما يبدأ أحمد حمدي في وسط الملعب بجانب

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان بعد قليل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ أحمد حمدي في وسط الملعب بجانب محمد شحاتة، ونبيل عماد.

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ويبدأ سيف الدين الجزيري في الهجوم، ومن تحته أحمد سيد "زيزو"، وإبراهيما نداي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.

الوسط: أحمد حمدي – محمد شحاتة – نبيل عماد.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الدين الجزيري – إبراهيما نداي.

من جهة أخرى، يتواجد سامسون أكينيولا على مقاعد البدلاء بجانب مصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" العائدان من الإصابة.

ويتواجد على دكة بدلاء الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: ياسر حمد.

الوسط: سيد عبد الله – زياد كمال – مهاب ياسر – يوسف إبراهيم "أوباما" – مصطفى شلبي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي.

جوميز استبعد ترافيس موتيابا، ومحمد عاطف من القائمة بجانب عبد الرحمن نفاد الحارس الثالث.

ويغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومصطفى الزناري عن قائمة المباراة للإصابة، فيما يغيب محمود علاء، ومحمد أشرف "روقا" لأسباب فنية.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف مقابل لا شيء للتتويج بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.

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