خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي

يخضع الآن علي معلول لاعب الأهلي لفحوصات طبية أثناء تواجده مع الفريق في تونس لتحديد مدى إصابته.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن معلول خضع لفحوصات طبية في أحد مستشفيات تونس لمعرفة مدى إصابته.

وأوضحت الأشعة إصابته في منطقة وتر أكيلس، وسيخضع لفحوصات دقيقة فور العودة إلى القاهرة لتشخيص الإصابة بشكل نهائي

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.