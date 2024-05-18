نفاد تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي

السبت، 18 مايو 2024 - 14:15

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت شركة "تذكرتي" نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الفريقان يوم 25 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب اليوم السبت 18 مايو في رادس بتونس.

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وطُرحت التذاكر أمس الجمعة في الرابعة عصرا.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 100 جنيه لـ 1000 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين ويسار: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 150 جنيها

الدرجة الأولى يمين ويسار: 300 جنيها

المقصورة: 1000 جنيه

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية. (طالع التفاصيل)

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي

tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

الأهلي الترجي تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا
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