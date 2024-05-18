مؤتمر الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون فنيا لـ الزمالك

رد معين الشعباني المدير الفني لـ نهضة بركان المغربي على تصريحات جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك قبل خوض إياب نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدا الأحد باستاد القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي: "فزنا بالذهاب، ومباراة العودة صعبة، والفريق الأكثر جاهزية من كافة النواحي وخاصة الذهنية سيكون الأقرب للفوز".

وأَضاف "جاهزون فنيا لمباراة الزمالك، ونسعى للتركيز في لقاء الغد، ولدينا لاعبين في الهجوم لديهم إمكانيات محترمة، وقادرون على صناعة الفارق في اللقاء".

وأردف "نهضة بركان اكتسب خبرات كبيرة في الفترة الماضية وفاز بلقب الكونفدرالية مرتين بآخر 5 سنوات، ويواجه فرق كبيرة في المغرب مثل الوداد والرجاء والجيش الملكي".

وواصل "جاهزون للقاء الغد وحضرنا اللاعبين لكل السيناريوهات في مباراة الزمالك، وجمهور المنافس سيتواجد لدعم فريقه في اللقاء، ولابد للاعبين من الحفاظ على الهدوء في اللقاء".

وأتم ردا على تصريحات جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بأن ناديه أكبر من نهضة بركان قائلا:" مندهش من التصريح ويجب أن يحترم المنافس، والدليل على ذلك أن متصدر الدوري المصري حاليا هو فريق بيراميدز وهو نادي حديث العهد ولا يمتلك قاعدة جماهيرية كما أن مودرن فيوتشر فريق حديث العهد ويقدم كرة جيدة".

وانتصر نهضة بركان في الذهاب بنتيجة 2-1 ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز باللقب الثاني للكونفدرالية على حساب نهضة بركان ذاته، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد اللقب.