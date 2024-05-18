مؤتمر الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون فنيا لـ الزمالك

السبت، 18 مايو 2024 - 14:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

معين الشعباني مدرب نهضة بركان في المؤتمر الصحفي

رد معين الشعباني المدير الفني لـ نهضة بركان المغربي على تصريحات جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك قبل خوض إياب نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدا الأحد باستاد القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي: "فزنا بالذهاب، ومباراة العودة صعبة، والفريق الأكثر جاهزية من كافة النواحي وخاصة الذهنية سيكون الأقرب للفوز".

وأَضاف "جاهزون فنيا لمباراة الزمالك، ونسعى للتركيز في لقاء الغد، ولدينا لاعبين في الهجوم لديهم إمكانيات محترمة، وقادرون على صناعة الفارق في اللقاء".

وأردف "نهضة بركان اكتسب خبرات كبيرة في الفترة الماضية وفاز بلقب الكونفدرالية مرتين بآخر 5 سنوات، ويواجه فرق كبيرة في المغرب مثل الوداد والرجاء والجيش الملكي".

وواصل "جاهزون للقاء الغد وحضرنا اللاعبين لكل السيناريوهات في مباراة الزمالك، وجمهور المنافس سيتواجد لدعم فريقه في اللقاء، ولابد للاعبين من الحفاظ على الهدوء في اللقاء".

وأتم ردا على تصريحات جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بأن ناديه أكبر من نهضة بركان قائلا:" مندهش من التصريح ويجب أن يحترم المنافس، والدليل على ذلك أن متصدر الدوري المصري حاليا هو فريق بيراميدز وهو نادي حديث العهد ولا يمتلك قاعدة جماهيرية كما أن مودرن فيوتشر فريق حديث العهد ويقدم كرة جيدة".

وانتصر نهضة بركان في الذهاب بنتيجة 2-1 ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز باللقب الثاني للكونفدرالية على حساب نهضة بركان ذاته، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد اللقب.

معين الشعباني نهضة بركان مؤتمر الشعباني
نرشح لكم
نهائي الكونفدرالية – 7 تعلميات من تذكرتي لجمهور الزمالك قبل حضور مباراة نهضة بركان من رمية تماس.. هدف غريب في كأس تونس يؤهل الإفريقي لربع النهائي نفاد تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي بعد لقاء الترجي.. الأهلي يحدد موعد العودة لـ القاهرة مؤتمر عمر جابر: نريد إهداء لقب الكونفدرالية لروح محمد مدحت مؤتمر جوميز: نريد مباراة عادلة أمام نهضة بركان.. ولا أريد تحريف إجابتي بلحاج: مباراة نهضة بركان صعبة لأنني أعرف الزمالك.. وهدفي الانضمام لمنتخب المغرب لاعب نهضة بركان: الجميع يعي المسؤولية لحصد لقب الكونفدرالية
أخر الأخبار
نهائي الكونفدرالية – 7 تعلميات من تذكرتي لجمهور الزمالك قبل حضور مباراة نهضة بركان 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
رسالة من تياجو سيلفا للاعبي تشيلسي قبل رحيله 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من أجل إنجاز لم يحدث منذ ربع قرن.. فيوري يواجه أوزيك في نزال القرن في السعودية 58 دقيقة | رياضات أخرى
الإخبارية: السعودية أول دولة تستضيف كأس العالم بشكل منفرد بمشاركة 48 منتخبا ساعة | سعودي في الجول
مرموش يسجل وينهي موسم فرانكفورت بتعادل مع لايبزج.. وتوخيل يودع بايرن بخسارة برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
ليفركوزن ينهي الدوري الألماني بلا هزيمة.. ورويس يودع دورتموند بهدف رائع ساعة | الكرة الأوروبية
من رمية تماس.. هدف غريب في كأس تونس يؤهل الإفريقي لربع النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
برايتون يعلن رحيل دي زيربي بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا