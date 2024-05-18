مؤتمر جوميز: نريد مباراة عادلة أمام نهضة بركان.. ولا أريد تحريف إجابتي

أوضح جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن مواجهة نهضة بركان صعبة جدا في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غدا الأحد باستاد القاهرة ، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي: "شيكابالا خارج قائمة لقاء الغد للإصابة، واستبعاد محمود علاء قراري وهو لاعب كبير جدا، وعندما يصبح جاهز بدنيا سيتواجد مع الفريق".

وعن المباراة قال: "كلا الفريقين وصلا للنهائي من قبل، ونستطيع قول إن المباراة حوالي 180 دقيقة والآن نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء الغد بمثابة الشوط الثاني".

وتابع "نعلم أن الزمالك أكبر من نهضة بركان وجميع المشجعين يعلمون ذلك، ونتطلع لقلب النتيجة لمصلحة الفريق من أجل تحقيق الفوز".

وشدد "لا أقول أن نهضة بركان فريق سيء ولكني أقول أن الزمالك كنادي أكبر من نهضة بركان ولا أريد تحريف إجابتي".

وأوضح "نريد مباراة عادلة غدا، وسنبذل قصارى جهدنا في اللقاء من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

وواصل "نهضة بركان كان أفضل من الزمالك في بداية لقاء الذهاب، وسجل هدفين ولكن الزمالك نجح في العودة وسجلنا، وأحترم نهضة بركان ولاعبيه وجهازه الفني، وأرغب أن تكون هناك عدالة في المباراة ويربح الفريق الأفضل في الملعب".

وأردف "أوباما وشلبي عادا للفريق وسيشاركان في تدريب اليوم، ومتاحين لمباراة الغد، والبنيني سامسون لاعب جيد، وأحيانا يشارك في مركز الجناح ويدخل إلى العمق مثلما حدث في مباراة دريمز الغاني وسجل هدف من نفس المركز".

واستدرك "وجود ضغط على الفريق أمر طبيعي عندما نصل لهذا المستوى ونخوض نهائي بطولة قارية، ونخوض المباراة في ملعبنا وأمام جماهيرنا بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في الملعب".

وشدد "فريق نهضة بركان لديه نقاط قوة، وفي حالة اعتماد الزمالك فقط على خوض مباراة الإياب على ملعبه فسيخسر فريقه المباراة، ولابد من بذل أقصى جهد في اللقاء".

وأتم "أتمنى أن تكون مباراة الغد قوية وممتعة للجميع ويستطيع الزمالك الفوز في نهاية المباراة".

وانتصر نهضة بركان في الذهاب بنتيجة 2-1 ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز باللقب الثاني للكونفدرالية على حساب نهضة بركان ذاته، ويحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد اللقب.

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