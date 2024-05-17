نهائي أبطال إفريقيا - للمرة الثانية.. الترجي يعلن طرح تذاكر إضافية أمام الأهلي

الجمعة، 17 مايو 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

حسين الشحات مع الأهلي أمام الترجي

أعلن نادي الترجي طرح تذاكر إضافية لجماهيره قبل لقاء الذهاب ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الترجي لاستضافة الأهلي غدا السبت في ذهاب النهائي القاري على الاستاد الأولمبي في رادس.

وكشف النادي أن التذاكر الإضافية ستكون خاصة بالمدرج الشمالي وسيصل سعرها لـ 30 دينار تونسي، وسيسمح لكل شخص شراء تذكرتين.

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وستكون تلك المرة الثانية التي يُسمح فيها بزيادة أعداد الجماهير في استاد رادس بين الفريقين.

حيث تم طرح 27 ألف تذكرة في البداية وبعد قرار وزارة الشباب والرياضة التونسية أمس الخميس ارتفع العدد لـ 34 ألف مشجع. (طالع التفاصيل).

وأشارت إذاعة موزاييك إف إم التونسية إلى بشرى سارة لجماهير الأهلي الراغبة في حضور المباراة وهي الدخول مجانا بشرط إظهار جواز السفر المصري.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين التونسي والمصري والعلاقة المميزة بين ناديي الترجي والأهلي.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.

الأهلي الترجي استاد رادس
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