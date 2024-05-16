نهائي أبطال إفريقيا - زيادة الحضور الجماهيري في استاد رادس بين الترجي والأهلي

الخميس، 16 مايو 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

محمد هاني مع الأهلي أمام الترجي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية زيادة أعداد الحضور الجماهيري لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي في استاد رادس.

وسيرتفع الحضور الجماهيري في استاد رادس إلى 34 ألف مشجع بدلا من 27 ألف.

وسبق أن كشفت إذاعة موزاييك التونسية عن أحداث عنف بين الشرطة والجماهير بسبب انطلاق عملية بيع التذاكر صباح اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

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وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة التونسية:

"تُعلم وزارة الشباب والرياضة أنه وبالتنسيق مع السلط الجهوية وكلّ الأطراف المعنية، تقرّر الترفيع في عدد تذاكر مباراة ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري، التي ستدور في ملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت 18 مايو 2024، إلى حدود 34 ألف تذكرة".

وكان الاجتماع الأمني الذي أقيم بين مسؤولي الناديين من قبل أسفر عن حضور 27 ألف مشجع.

وكشفت إذاعة موزاييك إف إم التونسية حينها عن حضور 27 ألف مشجع بالمباراة.

وأشار التقرير إلى بشرى سارة لجماهير الأهلي الراغبة في حضور المباراة وهي الدخول مجانا بشرط إظهار جواز السفر المصري.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين التونسي والمصري والعلاقة المميزة بين ناديي الترجي والأهلي.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.

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