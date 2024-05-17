قائمة الزمالك - عودة شلبي وغياب روقا ضد بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

عاد مصطفى شلبي لقائمة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك للقاء نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً، بعدما خسر ذهابا بنتيجة 2-1 في المغرب.

وأعلن شلبي أمس جاهزيته للمشاركة في النهائي بعدما غاب ذهابا بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء البنك الأهلي بالدوري.

وخرج محمد أشرف "روقا" من قائمة الأبيض لأسباب فنية. بالإضافة إلى ومحمود علاء.

وبسبب الإصابة يتواصل غياب مصطفى الزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، حيث يعاني الأول من إصابة في العضلة الخلفية وشيكابالا من الأمامية.

ويغيب الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر عن المشاركة القارية بقميص الأبيض بسبب مشاركتهم مع فرق سابقة في الموسم الحالي قبل الانتقال في يناير الماضي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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كان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف في المغرب.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف إيابا لحسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه.