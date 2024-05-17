خدمة في الجول - طرح تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي وأسعارها

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.

وسيلتقي الفريقان يوم 25 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب غدا السبت 18 مايو في رادس بتونس.

وتترواح أسعار التذاكر بين 100 جنيه لـ 1000 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين ويسار: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 150 جنيها

الدرجة الأولى يمين ويسار: 300 جنيها

المقصورة: 1000 جنيه

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية. (طالع التفاصيل)

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي