حسام عبد المجيد: الزمالك لن يتأثر بالغيابات ضد نهضة بركان

يرى حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أن الفريق لن يتأثر بالغيابات في إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في استاد القاهرة يوم الأحد المقبل بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 2-1.

وقال حسام عبد المجيد للصحفيين قبل النهائي: "ننفذ تعليمات الجهاز الفني قبل لقاء الإياب ونسعى لإسعاد الجماهير وحصد اللقب".

وأضاف "لم نحقق نتيجة إيجابية في الذهاب، وارتكبنا بعض الأخطاء ونستطيع التعويض في العودة ونحقق مكسب كبير لإسعاد الجمهور".

وأردف "كانت هناك حالة عدم توفيق للفريق في الشوط الأول بالذهاب، وتحسنّا في الشوط الثاني، ونسعى لتحقيق الفوز في العودة لحصد اللقب".

واختتم "الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يتأثر بالغيابات وأي لاعب سيشارك في المباراة سيبذل قصارى جهد".

كان الزمالك قد خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف في المغرب.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف إيابا لحسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

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