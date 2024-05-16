إذاعة موزاييك: اشتباكات بين جماهير الترجي والشرطة التونسية بسبب تذاكر مواجهة الأهلي

نشبت اشتباكات وأحداث عنف بين الشرطة التونسية وجماهير الترجي بسبب عملية بيع تذاكر مواجهة الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي باستاد رادس في تمام العاشرة من مساء السبت المقبل، بينما لقاء الإياب على استاد القاهرة يوم 25 من شهر مايو الجاري.

وكشفت إذاعة موزاييك التونسية عن أحداث عنف بين الشرطة والجماهير بسبب انطلاق عملية بيع التذاكر.

وأسفر الاجتماع الأمني لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي والمقرر إقامته على استاد رادس بتونس على السماح لـ 27 ألف مشجع فقط بالحضور.

وبسبب أحداث العنف أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع على الجماهير بسبب التدافع.

وعاد محمد الشناوي وأليو ديانج إلى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب ثنائي الوسط عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا بالإضافة لاستمرار غياب أحمد عبد القادر وطاهر محمد.

وجاءت قائمة الأهلي التي تضم 23 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبوعلي - أنتوني موديست.

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.