انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) أرسنال

أرتيتا عن توتنام وسيتي: الكل يلعب بشرف.. وفتحنا صندوق الأحلام

الحسم في الجولة الأخيرة.. أرسنال يعود بانتصار ثمين على مانشستر يونايتد

التشكيل - كاسيميرو مستمر في دفاع مانشستر يونايتد.. وأرسنال بلا تغييرات للمباراة الرابعة

تين هاج: من يطالب بإقالتي لا يفهم في كرة القدم

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جوارديولا: من حق الناس توجيه النقد؟ الأولى أن يغضبوا لأسباب أخرى أكبر تحدث في العالم

تساوت المباريات مع أرسنال.. سيتي ينقض على الصدارة باكتساح فولام