انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(1) أرسنال
الأحد، 12 مايو 2024 - 18:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 67 جابرييل مارتينيلي بدلا من لياندرو تروسار
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42. رايا حارس أرسنال ينقذ فرصة التعادل بعد توغل من جارناتشو.
ق21. جوووووول أول لأرسنال عن طريق لياندرو تروسارد بعد تمريرة من هافيرتز أمام المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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