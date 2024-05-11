بعد 5 ساعات.. نفاد تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

نفدت تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، حسبما أعلنت شركة تذكرتي بعد 5 ساعات من طرحها.

وسيلتقي الفريقان يوم 19 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب غدا الأحد 12 مايو في استاد بركان البلدي بالمغرب.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 75 جنيها لـ 500 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين ويسار: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى يمين ويسار: 250 جنيها

المقصورة: 500 جنيه

نفاد جميع تذاكر مباراة 'نادي الزمالك و نادي النهضة الرياضية البركانية' فى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية🎟️⚽️ لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 لمزيد من المعلومات اتصل علي 15355 pic.twitter.com/B15y123qYE — Tazkarti (@Tazkarti) May 11, 2024

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية. (طالع التفاصيل)