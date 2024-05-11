بعد 5 ساعات.. نفاد تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

السبت، 11 مايو 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك - استاد القاهرة

نفدت تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، حسبما أعلنت شركة تذكرتي بعد 5 ساعات من طرحها.

وسيلتقي الفريقان يوم 19 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب غدا الأحد 12 مايو في استاد بركان البلدي بالمغرب.

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وتراوحت أسعار التذاكر بين 75 جنيها لـ 500 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين ويسار: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى يمين ويسار: 250 جنيها

المقصورة: 500 جنيه

وسبق أن أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية. (طالع التفاصيل)

الزمالك نهضة بركان نهائي الكونفدرالية
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