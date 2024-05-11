عاد جيمس وصنع.. تشيلسي ينتصر على نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

السبت، 11 مايو 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

رييس جيمس

انتصر تشيلسي بنتيجة 3-2 على نوتنجهام فورست في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي في لقاء شهد عودة رييس جيمس بعد غياب 150 يوما.

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر في الدقيقة 8 من ميخايلو مودريك بعد بينية من كول بالمر.

ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عن طريق المدافع الإيفواري ويلي بولي في الدقيقة 16.

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وفي الشوط الثاني سجل كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 74 بشباك فريقه السابق.

وشارك رحيم سترلينج في الدقيقة 73 ثم تبعه رييس جيمس بعد عودته من الإصابة في الدقيقة 79.

وسجل سترلينج في الدقيقة 80 هدف التعادل، وبعد دقيقتين حوّل نيكولاس جاكسون عرضية جيمس في الشباك مسجلا الثالث وقلب النتيجة.

الفوز رفع رصيد تشيلسي لـ 57 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل.

بينما ظل نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة وأصبح قريبا من البقاء لموسم آخر في الدوري الإنجليزي حسابيا.

وسيلتقي تشيلسي يوم الأربعاء المقبل مع برايتون في لقاء مؤجل من الجولة 34، قبل ختام الموسم يوم الأحد المقبل 19 مايو.

تشيلسي الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
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