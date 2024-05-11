عاد جيمس وصنع.. تشيلسي ينتصر على نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

انتصر تشيلسي بنتيجة 3-2 على نوتنجهام فورست في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي في لقاء شهد عودة رييس جيمس بعد غياب 150 يوما.

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر في الدقيقة 8 من ميخايلو مودريك بعد بينية من كول بالمر.

ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عن طريق المدافع الإيفواري ويلي بولي في الدقيقة 16.

نوتينغهام يدرك التعادل بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو وتأكيد عدم وجود تسلل 📺 برأيك هل كان اللاعب ويلي بولي متسللا؟ ⚠️ ملاحظة: إختلاف الأجوبة ممكن على حسب الفريق الذي تشجعه 😅#الدوري_الإنجليزي #تشلسي_نوتينغهام pic.twitter.com/fdU2iB2gpb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2024

وفي الشوط الثاني سجل كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 74 بشباك فريقه السابق.

وشارك رحيم سترلينج في الدقيقة 73 ثم تبعه رييس جيمس بعد عودته من الإصابة في الدقيقة 79.

وسجل سترلينج في الدقيقة 80 هدف التعادل، وبعد دقيقتين حوّل نيكولاس جاكسون عرضية جيمس في الشباك مسجلا الثالث وقلب النتيجة.

الفوز رفع رصيد تشيلسي لـ 57 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل.

بينما ظل نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة وأصبح قريبا من البقاء لموسم آخر في الدوري الإنجليزي حسابيا.

وسيلتقي تشيلسي يوم الأربعاء المقبل مع برايتون في لقاء مؤجل من الجولة 34، قبل ختام الموسم يوم الأحد المقبل 19 مايو.