مؤتمر الشعباني: نعاني من بعض الغيابات ضد الزمالك.. وأتمنى أن تكون نتيحة مباراة الذهاب مريحة

السبت، 11 مايو 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب نهضة بركان في المؤتمر الصحفي

شدد معين الشعباني مدرب نهضة بركان على أن فريقه يعاني من بعض الغيابات التي لن يخاطر بتواجدها خلال مباراة الذهاب ضد الزمالك.

ويستعد نهضة بركان لمواجهة الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية غدا الأحد.

وقال الشعباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فريقي جاهز للقاء ونسعى لتقديم مباراة قوية، ودرسنا الزمالك بصورة جيدة في الفترة الماضية، وكل أوراق الفريقين مكشوفة للجميع".

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وتابع الشعباني: “نهضة بركان لم يلعب مباريات لمدة 20 يوما بسبب أحداث مباراتي اتحاد العاصمة قبل خوض مباراتين في الفترة الأخيرة، وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية للقاء الزمالك".

وشدد "نعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابات وسنستعيدهم في لقاء العودة، ولا نريد أن نجازف بأي لاعب في لقاء الذهاب حتى لا نخسره فترة أطول".

وأضاف: أتمنى أن تكون نتيجة الذهاب مريحة لفريقي قبل لقاء العودة، وأعلم أن الزمالك سيخوض لقاء العودة في استاد كبيرة وحضور جماهيري كبير، والفريق يفتقد عمر العرجون للإيقاف ومن سيشارك بدلاً منه سيؤدي بصورة جيدة.

وأتم "فترة تدريبي لسيراميكا والمصري من أفضل الفترات في عملي، والدوري المصري يضم لاعبين مميزين".

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.

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