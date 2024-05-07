فلومينينسي يعلن ضم تياجو سيلفا

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي التعاقد مع تياجو سيلفا لاعب تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

وكان المدافع البرازيلي المخضرم أعلن قبل أيام رحيله عن تشيلس بنهاية الموسم الجاري.

ووقع تياجو سيلفا مع فلومينينسي لمدة موسمين.

وقضى تياجو سيلفا البالغ من العمر 39 عاما مع تشيلسي 4 مواسم.

وسبق لتياجو سيلفا أن لعب بقميص فلومينينسي لمدة موسم خلال عام 2006 وخرج معارا إلى دينامو موسكو قبل أن يعود للفريق البرازيلي لمدة موسمين ويرحل وينطلق إلى أوروبا من جديد عبر ميلان في 2009.

وتوج سيلفا مع فلومينينسي ببطولة كأس البرازيل عام 2007.

وانضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية عام 2020.

وتوج بدوري أبطال أوروبا في 2021، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولعب تياجو سيلفا مع تشيلسي 152 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف.

يذكر أن تياجو سيلفا هو المدافع الوحيد من الدوري الإنجليزي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.