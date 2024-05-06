طريق سيتي وأرسنال وليفربول نحو لقب الدوري الإنجليزي

الإثنين، 06 مايو 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

كأس الدوري الإنجليزي

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال وبشكل أقل ليفربول.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر أرسنال لجدول المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي لعب مباراة أقل.

بينما تقلصت آمال ليفربول في اللقب بعد نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، ووصول الفارق بينه والقمة لـ5 نقاط قبل جولتين من نهاية الموسم.

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ويحتاج ليفربول لمعجزة من أجل التتويج باللقب، فعليه الفوز بمباراتيه المتبقيتين مع خسارة سيتي وأرسنال لكل مبارياتهم المتبقية.

أما في حالة فوز الثلاثي بمبارياته المتبقية سيذهب اللقب إلى مانشستر سيتي.

جولتان متبقيتان تشهدان منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، أرسنال (88 هدفا)، سيتي (87 هدفا)، ليفربول (81 هدفا).

يخوض سيتي حامل لقب الدوري مباراة على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 2 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 37: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنام خارج ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 38: وست هام يونايتد على ملعب الاتحاد

فيما يخوض أرسنال وصيف الموسم الماضي مباراة على ملعبه استاد الإمارات، مقابل مباراة خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 37: مانشستر يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 38: إيفرتون على ملعب الإمارات

أما ليفربول فأمامه مباراتين، بينهما 1 على ملعبه أنفيلد، 1 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو.

أرسنال ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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