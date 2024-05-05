تشيلسي يضرب وست هام بخماسية ويصعد للمراكز الأوروبية

الأحد، 05 مايو 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي ضد وست هام

حقق تشيلسي الفوز على وست هام بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل خماسية تشيلسي في المباراة كل من كول بالمر وكونور كالاجير ونوني مادويكي ونيكولاس جاكسون الذي أحرز هدفين.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 54 في المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي وبفارق نقطتين عن نيوكاسل السادس.

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التشكيل

قاد كول بالمر ونيكولاس جاكسون خط الهجوم، بينما عاد تياجو سيلفا للدفاع.

أحداث المباراة

تقدم كول بالمر بالهدف الأول عن طريق بالمر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 15.

وأضاف كالاجير الهدف الثاني بتسديدة رائعة على الطائر في الدقيقة 30.

وبعد 6 دقائق أضاف مادويكي الهدف الثالث برأسية مستغلا تمريرة برأسية أخرى من تياجو سيلفا.

وفي الشوط الثاني أضاف نيكولاس جاكسون الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق من البداية.

وأنهى جاكسون خماسية تشيلسي في الدقيقة 80 مستغلا تمريرة من مويسيس كايسيدو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد نوتينجهام فورست يوم السبت المقبل 11 مايو.

تشيلسي وست هام الدوري الإنجليزي
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